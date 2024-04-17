С 1 мая над рязанскими лесами начнут патрулировать самолеты

Напомним, с 1 апреля в Рязанской области начался пожароопасный сезон.

С 1 мая над рязанскими лесами начнут патрулировать самолеты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в этом сезоне за пожарной безопасностью лесов будут следить 10 воздушных судов.

С 1 мая патрулирование начнется во Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Отмечается, что сообщения о возгораниях будут передаваться в МЧС России и федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, с 1 апреля в Рязанской области начался пожароопасный сезон.