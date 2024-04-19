Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 20-21 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Для юных рязанцев покажут спектакль «Три кота: Карта сокровищ».

Во дворце молодежи группа «Калинов мост» представит программу «Лучшее. Золото песен», а в МКЦ пройдут концерты Евы Власовой и Инны Вальтер.

В клубе Deep пройдет вечеринка «SHIK! SHAK! SHOK!».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».