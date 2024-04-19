Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 20-21 апреля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
Для юных рязанцев покажут спектакль «Три кота: Карта сокровищ».
Во дворце молодежи группа «Калинов мост» представит программу «Лучшее. Золото песен», а в МКЦ пройдут концерты Евы Власовой и Инны Вальтер.
В клубе Deep пройдет вечеринка «SHIK! SHAK! SHOK!».
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