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Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
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В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
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Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
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Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 20-21 апреля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Для юных рязанцев покажут спектакль «Три кота: Карта сокровищ».

Во дворце молодежи группа «Калинов мост» представит программу «Лучшее. Золото песен», а в МКЦ пройдут концерты Евы Власовой и Инны Вальтер.

В клубе Deep пройдет вечеринка «SHIK! SHAK! SHOK!».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».