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Калинов мост
21 апреля в 19:00
Концерты

Калинов мост

Рязанский дворец молодежи

21 апреля (начало в 19.00) в Рязанском Дворце Молодежи группа КАЛИНОВ МОСТ представит программу «Лучшее. Золото песен». В ней классики русского рока собрали как самые популярные хиты, так и малоизвестные, но оттого еще более интересные композиции.

В феврале 2024 лидеру коллектива Дмитрию Ревякину исполнилось 60 лет, а музыкальная история группы приближается к отметке в четыре десятка (все началось в 1986 году). Но «Калинов мост», как и десятилетия назад, крепко стоит на своем стиле, духе, жанре, соединяя, словно берега мифической реки Смородины, поэтичность русского языка и красоту мелодии.

За душевной живой музыкой, глубокими смыслами, сибирской энергетикой приходите на концерт.

Возраст
16+