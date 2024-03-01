21 апреля (начало в 19.00) в Рязанском Дворце Молодежи группа КАЛИНОВ МОСТ представит программу «Лучшее. Золото песен». В ней классики русского рока собрали как самые популярные хиты, так и малоизвестные, но оттого еще более интересные композиции.

В феврале 2024 лидеру коллектива Дмитрию Ревякину исполнилось 60 лет, а музыкальная история группы приближается к отметке в четыре десятка (все началось в 1986 году). Но «Калинов мост», как и десятилетия назад, крепко стоит на своем стиле, духе, жанре, соединяя, словно берега мифической реки Смородины, поэтичность русского языка и красоту мелодии.

За душевной живой музыкой, глубокими смыслами, сибирской энергетикой приходите на концерт.