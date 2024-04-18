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Вильфанд: на Центральную Россию обрушится «дубайский» шторм
Он заявил, что в ночь на пятницу, 19 апреля, центральные регионы России накроют грозы с сильными осадками начнутся. Всего может выпасть до 17 миллиметров осадков.

На Центральную Россию обрушится «дубайский» шторм. Об этом пишет «PRO город» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Он заявил, что в ночь на пятницу, 19 апреля, центральные регионы России накроют грозы с сильными осадками начнутся. Всего может выпасть до 17 миллиметров осадков.

Также 19 апреля в ряде регионов ЦФО ожидается сильный ветер с порывами 16-21 метров в секунду.

Ранее мы писали, что из-за шторма в Дубае застряли около 20 рязанцев.