Из Дубая из-за непогоды не могут вылететь 20 рязанцев

По словам рязанки, погода сейчас наладилась. Люди, которые не смогли улететь 16 и 17 апреля, приезжают в международный аэропорт Дубая. Однако информации о рейсах получить они не могут, вылеты переносят.

В Дубае из-за непогоды застряли около 2,5 тысяч россиян, среди которых 20 рязанцев. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока» со ссылкой на жительницу региона.

По словам рязанки, погода сейчас наладилась. Люди, которые не смогли улететь 16 и 17 апреля, приезжают в международный аэропорт Дубая. Однако информации о рейсах получить они не могут, вылеты переносят.

«Объявили, что регистрация сегодня приостановлена до полуночи, с наступлением новых суток появится актуальное расписание. Менять билеты не потребовалось, нам сказали, что достаточно предъявить старые. Информация о вылетах в разных источниках различается. Образовалась очередь от самого входа. Сотрудники собирают всех и отправляют обратно в отель. Насколько мы задержимся в Дубае, нам пока не известно», — рассказала рязанка.

По данным телеканала, в Дубае затоплены улицы, метро, общественный транспорт не работает.

Фото: «Ока»