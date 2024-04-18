В рязанском минстрое уточнили, почему на стройке ЖК «Аструм» обрушились конструкции
Отмечается, что в настоящее время застройщиком производятся работы по уборке бетона.
В рязанском минстрое уточнили, почему на стройке ЖК «Аструм» обрушились конструкции. Сообщение появилось в группе ведомства «Вконтакте».
«При выполнении бетонирования перекрытия первого этажа, вследствие нарушения целостности опалубки, часть бетонной смеси в районе въездной рампы в подземный паркинг провалилась вниз», — пояснили в минстрое.
Отмечается, что в настоящее время застройщиком производятся работы по уборке бетона.
Напомним, инцидент случился на улице Лермонтова. Ведомство проводит проверку по данному факту.