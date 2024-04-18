В Рязани на стройке обрушились конструкции

Инцидент произошел на стройке ЖК «Аструм» на улице Лермонтова. В рязанском госстройнадзоре отметили, что провели проверку по данному факту.

В Рязани на стройке обрушились конструкции. Об этом сообщает Госстройнадзор Рязанской области.

Инцидент произошел на стройке ЖК «Аструм» на улице Лермонтова. В рязанском госстройнадзоре отметили, что провели проверку по данному факту.

«Сейчас мы запрашиваем официальный комментарий у застройщика. Чуть позже вернемся с ответом», — сообщили в ведомстве.