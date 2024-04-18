Плавающий транспортер закончил работу в Рязанской области

Он переправил 2900 человек.

Плавающий транспортер закончил работу в Рязанской области. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило региональное управление МЧС.

Плавсредство ПТС-ПС вернется в Тульский спасательный центр в связи с улучшением ситуации с половодьем в регионе.

Жители отрезанных водой сел благодарны за оказанную помощь.

Напомним, транспортер был направлен в Рязанскую область для перевозки людей из отрезанных водой сел Заокское и Коростово 1 апреля. В течение нескольких недель своей работы он совершил 97 рейсов и перевез более 2900 человек.