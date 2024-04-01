В Рязань доставили плавающий транспортер ПТС-ПС

Это сделано для обеспечения жизнедеятельности и организации переправы людей из Заокского и Коростова. Первый рейс планируют совершить 1 апреля.

В Рязань доставили плавающий транспортер ПТС-ПС. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В понедельник, 1 апреля, из Тульской области в Рязань доставили плавающий транспортер ПТС-ПС. Это сделано для обеспечения жизнедеятельности и организации переправы людей из Заокского и Коростова.

Отмечается, что транспортер может перевозить до 40 человек. Его грузоподъемность на воде — 6 тонн, при перевозках по суше — 8 тонн.

Первый рейс планируют совершить 1 апреля.