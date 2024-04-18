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На Wildberries начали продавать автомобили
Ранее сообщалось, что в зону доставки войдет Рязанская область.

На Wildberries начали продавать автомобили. Об этом сообщил портал URA.ru.

Уточняется, что начальная стоимость самого доступного автомобиля составляет чуть менее двух миллионов рублей. Цена самого дорогого — почти четыре миллиона рублей.

Компания обещает доставить купленный транспорт к 23 мая. Доставка осуществляется только курьерской службой и требует полной предоплаты.

Ранее сообщалось, что в зону доставки войдет Рязанская область.