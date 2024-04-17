Рязанцы с 18 апреля смогут покупать автомобили на Wildberries

Функция станет доступна еще для 16 регионов.

Рязанцы с 18 апреля смогут покупать автомобили на Wildberries. Об этом в среду, 17 апреля, написало агентство ТАСС со ссылкой на онлайн-ритейлера.

Категория товаров будет доступна пользователям из 17 российских регионов, говорится в сообщении компании.

В зону доставки входят Москва и Московская область, Рязанская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Казань.

Транспортные средства будут отправлены в специальное место, где доступна доставка. Покупка возможна с предоплатой с карты, привязанной к профилю пользователя. Договор передается перед выдачей автомобиля.

В дальнейшем зона доставки будет расширена.