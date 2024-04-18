Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По данным МЧС, ночью и днем 19 апреля в Рязанской области ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По данным МЧС, ночью и днем 19 апреля в Рязанской области ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза.
Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду.
Ранее Вильфанд заявил, что на Центральную Россию обрушится «дубайский» шторм.