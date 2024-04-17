В Рязанском районе зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе

С 15 по 16 апреля во время отбора и анализа проб на мониторинговой точке в Турлатове передвижная лаборатория зафиксировала превышение ПДК сероводорода в концентрации 8,05 ПДКмр.

В Рязанском районе зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

С 15 по 16 апреля во время отбора и анализа проб на мониторинговой точке в Турлатове передвижная лаборатория зафиксировала превышение ПДК сероводорода в концентрации 8,05 ПДКмр.

Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.

Ранее превышение ПДК сероводорода зафиксировали в Дашково-Песочне.