В Дашково-Песочне снова зафиксировали превышение ПДК сероводорода

Его максимальная концентрация составила 4,8 ПДКмр.

В Дашково-Песочне снова зафиксировали превышение ПДК сероводорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

11 апреля стационарным постом наблюдения за воздухом в Дашково-Песочне было выявлено превышение ПДК сероводорода в воздухе. Его максимальная концентрация составила 4,8 ПДКмр.

Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.