Рязанцам рассказали, что делать в случае ЧС

Сообщение появилось на сайте мэрии.

Рязанцам рассказали, что делать в случае ЧС. Сообщение появилось на сайте мэрии.

При нахождении на улице, получив SMS сообщение на свой мобильный телефон или услышав непрерывное звучание сирены в течение трех минут или прерывистые гудки промышленных предприятий (сигнал оповещения «Внимание всем»), рязанцы должны действовать в соответствии с рекомендациями, полученными по мобильному телефону.

При нахождении дома, получив SMS или услышав непрерывное звучание сирены рязанцам необходимо включить радио или телевизор и действовать в соответствии с рекомендациями, транслируемыми по радио и каналам центрального телевидения.

Что необходимо сделать:

Оповестить родственников и знакомых о полученной информации;

Отключить газ на подводящей трубе к газовой плите или АГВ;

Отключить все электроприборы из розеток, отключите электропитание на вводном щитке на лестничной площадке;

Перекрыть краны подводки холодной и горячей воды в туалете, ванной, кухне;

Закрыть все окна, форточки, заклеять решетку вентиляции;

.Подготовить и взять свои документы (паспорт, удостоверение личности, пенсионное удостоверение, военный билет, страховой полис, медицинский полис, свидетельство о рождении, пластиковые банковские карты);

Подготовить и взять продукты питания длительного хранения, которые могут долго храниться без холодильника;

Подготовить и взять одежду и средства личной гигиены, аптечку.

Закрыть жилое помещение;

Оставить на двери (прикрепите скотчем или другим способом) записку, в которой будет указана дата и время, когда вы вышли из помещения, список людей (фамилия, имя, отчество), адрес укрытия, куда вы направились, номера телефонов для связи с вами;

Направиться в ближайшее укрытие и ждать дальнейших указаний через СМИ.

Ранее рязанцам объяснили порядок действий при обнаружении беспилотника.