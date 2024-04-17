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Рязанцам рассказали, что делать в случае ЧС
Сообщение появилось на сайте мэрии.

Рязанцам рассказали, что делать в случае ЧС. Сообщение появилось на сайте мэрии.

При нахождении на улице, получив SMS сообщение на свой мобильный телефон или услышав непрерывное звучание сирены в течение трех минут или прерывистые гудки промышленных предприятий (сигнал оповещения «Внимание всем»), рязанцы должны действовать в соответствии с рекомендациями, полученными по мобильному телефону.

При нахождении дома, получив SMS или услышав непрерывное звучание сирены рязанцам необходимо включить радио или телевизор и действовать в соответствии с рекомендациями, транслируемыми по радио и каналам центрального телевидения.

Что необходимо сделать:

  • Оповестить родственников и знакомых о полученной информации;
  • Отключить газ на подводящей трубе к газовой плите или АГВ;
  • Отключить все электроприборы из розеток, отключите электропитание на вводном щитке на лестничной площадке;
  • Перекрыть краны подводки холодной и горячей воды в туалете, ванной, кухне;
  • Закрыть все окна, форточки, заклеять решетку вентиляции;
  • .Подготовить и взять свои документы (паспорт, удостоверение личности, пенсионное удостоверение, военный билет, страховой полис, медицинский полис, свидетельство о рождении, пластиковые банковские карты);
  • Подготовить и взять продукты питания длительного хранения, которые могут долго храниться без холодильника;
  • Подготовить и взять одежду и средства личной гигиены, аптечку.
  • Закрыть жилое помещение;
  • Оставить на двери (прикрепите скотчем или другим способом) записку, в которой будет указана дата и время, когда вы вышли из помещения, список людей (фамилия, имя, отчество), адрес укрытия, куда вы направились, номера телефонов для связи с вами;
  • Направиться в ближайшее укрытие и ждать дальнейших указаний через СМИ.

Ранее рязанцам объяснили порядок действий при обнаружении беспилотника.