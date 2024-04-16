Рязанцам объяснили порядок действий при обнаружении беспилотника

При обнаружении аппарата в воздухе или на земле необходимо сообщить по телефону 112.

Рязанцам объяснили порядок действий при обнаружении беспилотника. Информацию опубликовали «Рязанские ведомости».

При обнаружении аппарата в воздухе или на земле необходимо сообщить по телефону 112:

место и время обнаружения БПЛА, какие объекты расположены в районе его нахождения (многоэтажные дома, школы, сады, магазины и т. п. );

); описание типа (квадрокоптер или самолетный) и направление полета аппарата (по возможности);

наличие или отсутствие на БПЛА средств поражения, фото- и видеосъемки, прикрепленных грузов (при наличии визуальных возможностей);

при наличии визуальных данных о лице, предположительно управляющем БПЛА (пилоте, операторе), сведения о его месторасположении, внешнем описании, используемом автотранспорте;

данные о себе: фамилию, имя, отчество, контактный телефон для связи;

иную информацию, имеющую значение для принятия решения о пресечении нахождения БПЛА в воздушном пространстве.

Также запущено мобильное приложение Радар.НФ. Оно позволяет сообщать об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности ДРГ. Сообщения передают для обработки ответственным сотрудникам государственной власти. Чтобы работать в приложении, его нужно скачать в RuStore и GooglePlay, авторизоваться в системе по номеру телефона и следовать инструкции: