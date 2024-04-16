В России предложили заблокировать TikTok

Напомним, социальная сеть TikTok 6 марта 2022 года приостановила стриминг и размещение новых роликов в России из-за закона о фейках о российской армии, пользователям также недоступен просмотр роликов из других стран.

В России предложили заблокировать TikTok. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что предложение поступило от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Роскомнадзор принял обращение и рассмотрит его до 8 мая.

Напомним, социальная сеть TikTok 6 марта 2022 года приостановила стриминг и размещение новых роликов в России из-за закона о фейках о российской армии, пользователям также недоступен просмотр роликов из других стран.

В январе этого года в Минцифры заявили, что возобновление полноценной работы соцсети в России не планируется.