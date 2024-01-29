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Минцифры: в России не возобновит полноценную работу соцсеть TikTok
Напомним, социальная сеть TikTok 6 марта 2022 года приостановила стриминг и размещение новых роликов в России из-за закона о фейках.

Возобновление полноценной работы социальной сети TikTok, которая ограничила функционал в России, пока не обсуждается. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития Максут Шадаев.

Напомним, социальная сеть TikTok 6 марта 2022 года приостановила стриминг и размещение новых роликов в России из-за закона о фейках о российской армии, пользователям также недоступен просмотр роликов из других стран.

«Нет, пока нет», — сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС о возможности возобновления работы.