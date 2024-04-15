В Рязани открыли движение по Окскому проезду

Движение автобусов №№ 41М2, 46 М², 62 М², 75 М² осуществляется по своим маршрутам.

В Рязани открыли движение по Окскому проезду. Об этом сообщили в мэрии.

Проезд был перекрыт с 8 апреля из-за подтопления дороги. С понедельника, 15 апреля, движение по Окскому проезду восстановлено. Движение автобусов №№ 41М2, 46 М², 62 М², 75 М² осуществляется по своим маршрутам.

Ранее стало известно, что за сутки уровень воды в Оке в черте Рязани снизился на 22 сантиметра.