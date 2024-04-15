Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
11°
Втр, 16
13°
Срд, 17
13°
ЦБ USD 93.59 0.15 16/04
ЦБ EUR 99.79 0.06 16/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
5 часов назад
321
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
21 119
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
18 166
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
21 423
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
У рязанского минприроды хотят отсудить больше четырех миллионов рублей
Иск подал подрядчик проекта расчистки русла реки Трубеж.

Подрядчик проекта расчистки русла реки Трубеж пытается взыскать с рязанского минприроды 4,1 миллиона рублей. Соответствующую информацию разместили в картотеке дела рязанского Арбитражного суда.

ООО «Проектный институт территориального развития» подало иск на выплату задолженности по исполнению госконтракта по подготовке проектной документации на мероприятия по ликвидации засорения и загрязнения (расчистке) водных объектов на сумму четыре миллиона рублей, а также неустойки — 138 тысяч 666 рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июня.

На сайте госзакупок в тендере указано, что минприроды заключило контракт с подрядчиком на четыре миллиона рублей. Однако ведомство не подписало с подрядчиком акт приема-передачи, так как ООО «Проектный институт территориального развития» до конца 2023 года не представило положительные заключения экспертизы проектной документации, результаты инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, а также заключение о согласовании осуществления деятельности по проектной документации.

Напомним, в марте 2023 года рязанское минприроды выделило 12 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации по расчистке русла реки Трубеж.