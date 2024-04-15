У рязанского минприроды хотят отсудить больше четырех миллионов рублей

Иск подал подрядчик проекта расчистки русла реки Трубеж.

Подрядчик проекта расчистки русла реки Трубеж пытается взыскать с рязанского минприроды 4,1 миллиона рублей. Соответствующую информацию разместили в картотеке дела рязанского Арбитражного суда.

ООО «Проектный институт территориального развития» подало иск на выплату задолженности по исполнению госконтракта по подготовке проектной документации на мероприятия по ликвидации засорения и загрязнения (расчистке) водных объектов на сумму четыре миллиона рублей, а также неустойки — 138 тысяч 666 рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июня.

На сайте госзакупок в тендере указано, что минприроды заключило контракт с подрядчиком на четыре миллиона рублей. Однако ведомство не подписало с подрядчиком акт приема-передачи, так как ООО «Проектный институт территориального развития» до конца 2023 года не представило положительные заключения экспертизы проектной документации, результаты инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, а также заключение о согласовании осуществления деятельности по проектной документации.

Напомним, в марте 2023 года рязанское минприроды выделило 12 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации по расчистке русла реки Трубеж.