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На проектно-сметную документацию расчистки русла реки Трубеж выделили 12 млн рублей

Во вторник, 28 марта, на заседании правительства Рязанской области министр природопользования Рязанской области Александр Новиков сообщил, что на проектно-сметную документацию расчистки русла реки Трубеж выделено 12 млн рублей.

Чиновник рассказал, что в 2022 году было проведено обследование русла реки Трубеж.

«Результаты показали, что необходимо изъять донные отложения из русла реки Трубеж, а также провести очистку берегов от древесно-кустарных растительностей и мусора. Министерством проведена работа по разработке проектно-сметной документации. На эти цели из областного бюджета выделено на 2023 год 12 млн рублей», — отметил министр природопользования региона.

По словам Новикова, министерство подало все документы в центр закупок и теперь ждет результатов торгов в апреле.

«После разработки проектно-сметной документации на расчистку русла реки Трубеж будет министерством подготовлена и подана документация в Федеральное агентство водных ресурсов на дополнительное выделение денежных средств из средств федерального бюджета на расчистку», — добавил министр.

Малков просил держать на личном контроле и докладывать ему.