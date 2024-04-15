Рязанское предприятие погасило долги по зарплате работников

Предприятие погасило долг перед 220 работниками.

Рязанское предприятие погасило долги по зарплате работников. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что по результатам принятого комплекса мер прокурорского реагирования руководством АО «Интеркросс» была погашена задолженность по заработной плате в отношении 220 работников предприятия за ноябрь 2023 года по февраль 2024 года на сумму свыше 24 млн рублей, в том числе 12 апреля на сумму 8,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на бывшего руководителя Интеркросса" завели дело из-за долга по зарплате