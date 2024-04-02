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На бывшего руководителя рязанского предприятия завели дело из-за долга по зарплате
Речь идет о АО «Интеркросс».

На бывшего руководителя рязанского АО «Интеркросс» завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты. Об этом сообщило региональное СУ СК России.

Дело возбуждено после личного приема граждан руководителем управления Владимиром Никешкиным.

По информации следствия, бывший руководитель предприятия имел задолженность перед работниками и располагал финансовыми ресурсами и реальной возможностью для ее погашения. Он допустил частичную невыплату заработной платы за ноябрь 2023 года, а также полную невыплату заработной платы за декабрь 2023 года и январь 2024 года 217 работникам. Общая сумма задолженности — более 28,5 млн рублей.

Во время следствия была погашена задолженность в размере более 13 миллионов рублей.

Следователи продолжают исследовать финансово-хозяйственную деятельность предприятия, принимаются меры по погашению оставшейся суммы задолженности по заработной плате.