Рязанская область вошла в лидеры регионов по отправке контрактников в зону СВО

Также отмечается, что за время спецоперации 55 выпускников РГВВДКУ стали Героями России.

Рязанская область вошла в лидеры регионов по отправке контрактников в зону СВО. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Как рассказали в сюжете, многие из добровольцев хотят служить в воздушно-десантных войсках. За время проведения спецоперации 55 выпускников РГВВДКУ стали Героями России.

Ранее стало известно, сколько рязанцев подписали контракт с начала 2024 года.

Фото: ГТРК «Ока»