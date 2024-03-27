С начала года в Рязанской области 800 человек заключили контракт с Минобороны
В пункт отбора поступают и рядовые, и офицеры запаса, готовые снова отправиться на службу.
С начала года в Рязанской области 800 человек заключили контракт с Минобороны. Об этом сообщает ТКР.
Отмечается, что в первые три месяца, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рязанцы чаще подписывали контракт с Министерством обороны.
Кроме того, волонтеры СВО стали перепрофилироваться в военнослужащих. В пункт отбора поступают и рядовые, и офицеры запаса, готовые снова отправиться на службу.