Компания «Артель» на год раньше срока закончила реконструкцию рязанского ТЮЗа

Реконструкция открывшегося 10 апреля Рязанского театра юного зрителя завершилась на год раньше намеченного срока. Об этом РЗН. Инфо сообщили представители ООО СМК «Артель», выступившей в роли ведущего подрядчика.

Реконструкция открывшегося 10 апреля Рязанского театра юного зрителя завершилась на год раньше намеченного срока. Об этом РЗН. Инфо сообщили представители ООО СМК «Артель», выступившей в роли ведущего подрядчика.

Все контрактные обязательства компании, рассчитанные на трехлетний период, выполнены в полном объеме за два года.

«Такие высокие темпы были прежде всего обусловлены профессионализмом трудового коллектива и особым отношением к порученному делу. Сохранение культуры, трепетное отношение к ее истокам, всегда составляло основу мировоззрения русского человека», — отметили в компании.

Для решения такой масштабной задачи, как реконструкция объекта культурного наследия были задействованы лучшие специалисты в области строительных технологий и инжиниринга. За два прошедших года решили множество задач на всех этапах строительства: от земельных работ до разработки методов реставрации. В процессе реконструкции специалисты постоянно сталкивались с необходимостью поиска новых, нестандартных технологических решений.

Благодаря усилиям компетентных сотрудников удалось укрепить грунт и фундамент здания, обработать стены специальными составами, обновить сценическое оборудование, смонтировать новую, современную систему вентиляции. Подрядчик полностью заменил паркет, окна и двери. Кроме того, реконструированы декоративные и архитектурные элементы внутри зала, в фойе и на фасадах здания.

За плодотворную совместную работу компания Артель благодарит всех участников реконструкции, а именно: организации технического и авторского надзора, Министерство культуры Рязанской области, Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия, Государственную инспекцию строительного надзора, Управление Федерального казначейства по Рязанской области, руководство Театра юного зрителя.

По мнению представителей компании, сплоченная работа специалистов всех уровней и дала возможность досрочно завершить работы. Теперь рязанцы могут приходить на любимые спектакли и получать эстетическое удовольствие не только от прекрасных постановок, но и от обновленных интерьеров и фасадов одного из красивейших зданий города.

Напомним, что ООО СМК «Артель» входит в группу компаний «Артель» и работает на региональном строительном рынке уже более 20 лет.