Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
20°
Чтв, 11
22°
Птн, 12
15°
ЦБ USD 93.22 0.47 11/04
ЦБ EUR 101.23 0.48 11/04
Нал. USD 93.66 / 95.00 10/04 18:30
Нал. EUR 101.76 / 95.10 10/04 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
18 366
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
9 809
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
13 170
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
13 364
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани после реконструкции открылся театр юного зрителя
Первый спектакль в обновленном здании состоится 10 апреля. Зрителям покажут пьесу «Бесприданница» Александра Островского.

В Рязани после реконструкции открылся театр юного зрителя. Об этом в среду, 10 апреля, в своем Telegram-канале сообщил Павел Малков.

Губернатор отметил, что здание на Соборной — одно из старейших театральных зданий России. Оно было построено в 1860—1862 годах. Театр юного зрителя открыли в нем в годы Великой Отечественной войны.

«Благодаря нацпроекту „Культура“ удалось провести реконструкцию здания театра с элементами реставрации. Укрепили фундамент, обновили фасад и окна, отремонтировали кровлю, провели внутреннюю отделку, заменили сценическое и инженерное оборудование, отреставрировали лепной декор в зрительном зале и фойе, привели в порядок прилегающую территорию. Театр стал частью нашего большого пешеходного маршрута. Уверен, рязанцы и гости нашего региона по достоинству оценят убранство театра и сценическую работу его коллектива. Изначально работы планировали провести в 2022—2024 годах. Но мы получили дополнительную федеральную поддержку, что позволило завершить их на год раньше», — написал губернатор.

Первый спектакль в обновленном здании состоится 10 апреля. Зрителям покажут пьесу «Бесприданница» Александра Островского.