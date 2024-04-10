В Рязани после реконструкции открылся театр юного зрителя

Первый спектакль в обновленном здании состоится 10 апреля. Зрителям покажут пьесу «Бесприданница» Александра Островского.

В Рязани после реконструкции открылся театр юного зрителя. Об этом в среду, 10 апреля, в своем Telegram-канале сообщил Павел Малков.

Губернатор отметил, что здание на Соборной — одно из старейших театральных зданий России. Оно было построено в 1860—1862 годах. Театр юного зрителя открыли в нем в годы Великой Отечественной войны.

«Благодаря нацпроекту „Культура“ удалось провести реконструкцию здания театра с элементами реставрации. Укрепили фундамент, обновили фасад и окна, отремонтировали кровлю, провели внутреннюю отделку, заменили сценическое и инженерное оборудование, отреставрировали лепной декор в зрительном зале и фойе, привели в порядок прилегающую территорию. Театр стал частью нашего большого пешеходного маршрута. Уверен, рязанцы и гости нашего региона по достоинству оценят убранство театра и сценическую работу его коллектива. Изначально работы планировали провести в 2022—2024 годах. Но мы получили дополнительную федеральную поддержку, что позволило завершить их на год раньше», — написал губернатор.

Первый спектакль в обновленном здании состоится 10 апреля. Зрителям покажут пьесу «Бесприданница» Александра Островского.