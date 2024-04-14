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В центре Рязани подралась группа мужчин
На кадрах видно, что группа мужчин наносит удары друг другу руками и ногами у памятника Ленина.

В центре Рязани подралась группа мужчин. Видео ранним утром в воскресенье, 14 апреля, опубликовал Telegram-канал Rzn_Life.

На кадрах видно, что группа мужчин наносит удары друг другу руками и ногами у памятника Ленина. Некоторые при этом с трудом удерживают равновесие.

«Подрались по приколу и разошлись», — написал автор поста. На заднем плане ролика сначала слышен женский смех, потом девушка говорит, что она боится.

Напомним, рязанская полиция сообщила, что она возобновила рейды на улице Почтовая.

Видео драки можно посмотреть по ссылке.