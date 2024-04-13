Полиция возобновила рейды на улице Почтовой

В Рязани в ночь на субботу, 13 апреля, сотрудники полиции совместно с представителями ДНД провели профилактические рейды. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в ночь на субботу, 13 апреля, сотрудники полиции совместно с представителями ДНД провели профилактические рейды. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители патрулировали места массового пребывания людей на улицах Почтовой, Кальной, Кольцова, Краснорядской, Касимовском шоссе и других. Проверили городские парки и скверы, развлекательные заведения.

В результате рейдов с центральных улиц города в отдел полиции по Советскому району в целях проверки на причастность к противоправной деятельности доставили 10 человек, пять из них иностранные граждане. В их отношении решается вопрос о составлении административных протоколов за нарушение миграционного законодательства.

Сотрудники полиции пресекли четыре случая распития алкоголя в общественных местах. Также полицейские задержали гражданина, который уклонялся от уплаты административного штрафа. Составлены протоколы об административных правонарушениях.

Рейды продолжатся в Рязани и во всех районах области.