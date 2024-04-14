Полиция заинтересовалась массовой дракой в центре Рязани

Правоохранители проведут проверку.

Полиция заинтересовалась массовой дракой в центре Рязани. Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, сообщений об инциденте не поступало. Однако правоохранители проведут проверку.

Также в пресс-службе еще раз отметили: если стали участником или свидетелем противоправных действий, прежде всего сообщайте о происшествии в полицию, а не выкладывайте видео в интернет.

Напомним, в центре Рязани подралась группа взрослых мужчин.