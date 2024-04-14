Министр транспорта и дорог региона одобрил камеры на ремень в Рязани

В 2024 году в регионе планируют установить еще 43 камеры.

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун одобрил камеры на ремень в Рязани. Об этом он сообщил редакции РЗН. инфо.

Как отметил Супрун, лично он одобряет камеры, так как они помогают соблюдать правила дорожного движения. Также министр добавил, что по области в 2023 году из-за несоблюдения правил погибло 166 человек. Поэтому в 2024 году они планируют установить еще 43 камеры в рамках нацпроекта, которые будут фиксировать не только нарушение скорости, но и выезд на встречную полосу.

Напомним, о появлении камер, фиксирующих непристегнутый ремень, стало известно в январе. Тогда минтранс сообщил об установке 32 комплексов.