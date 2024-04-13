В СК рассказали обстоятельства гибели 15-летнего рязанца

В Рязанском районе следователи проводят доследственную проверку по факту гибели подростка 2008 года рождения. Об этом сообщает пресс-службе регионального СУ СКР.

В Рязанском районе следователи проводят доследственную проверку по факту гибели подростка 2008 года рождения. Об этом сообщает пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в субботу, 13 апреля, мальчик находился на крыше 18-этажного дома в селе Дядьково. Он провалился в вентиляционную шахту и от полученных травм скончался на месте.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее на происшествие отреагировала областная прокуратура.