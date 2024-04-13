В Дядькове насмерть разбился подросток
Рязанский межрайонный следственный отдел устанавливает обстоятельства происшествия, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.
В субботу, 13 апреля, в рязанском поселке Дядьково упал с высоты и разбился насмерть подросток.
Рязанский межрайонный следственный отдел устанавливает обстоятельства происшествия, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.
Также по поручению прокурора области Дмитрия Коданева организована проверка, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.
На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Рязанского района Роман Хижняк. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.