В Дядькове насмерть разбился подросток

Рязанский межрайонный следственный отдел устанавливает обстоятельства происшествия, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

В субботу, 13 апреля, в рязанском поселке Дядьково упал с высоты и разбился насмерть подросток.

Рязанский межрайонный следственный отдел устанавливает обстоятельства происшествия, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Также по поручению прокурора области Дмитрия Коданева организована проверка, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Рязанского района Роман Хижняк. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.