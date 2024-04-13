СК возбудил уголовное дело после гибели рязанского подростка в шахте дома

Подросток проник на крышу дома и наступил на пенопластовую плиту с раствором цемента, закрывавшую вентиляционную шахту дома.

В Рязанском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подротска 2008 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 13 апреля мальчик воспользовался дверью, ведущую на технический этаж 18-этажного дома в селе Дядьково. Она была не заперта и не оборудована замком. Подросток проник на крышу дома и наступил на пенопластовую плиту с раствором цемента, закрывавшую вентиляционную шахту дома.

Под весом мальчика плита обрушилась, он упал в шахту и получил травмы, от которых скончался на месте.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее прокуратура отреагировала на происшествие.