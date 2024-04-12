У Дома в Приокском размывает фундамент

Вода течет на дорогу.

У Дома в Приокском размывает фундамент. Об этом в пятницу, 12 апреля, написал Telegram-канал «Подслушано в Рязани». Подписчик портала выложил видео, на котором из фундамента дома 3/1 по улице Октябрьской льется вода.

Автор предположил, что из-за подмыва основания может рухнуть еще одна часть фасада здания.

Напомним, ранее Госжилинспекция обязала управляющую компанию перекрыть воду в доме.

Фото и видео Telegram-канал «Подслушано в Рязани»