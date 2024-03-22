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В Рязани жильцам «разрушающегося» дома в Приокском перекроют воду
УК должна перекрыть воду на самовольно установленные душевые кабины и стиральные машины в умывальных комнатах второго, третьего и четвертого этажей подъезда № 2, чтобы стены не намокли дальше. Также организации необходимо установить ограждения.

В Рязани жильцам «разрушающегося» дома 3/1 на улице Октябрьской перекроют воду. Об этом РЗН. Инфо сообщили в госжилинспекции.

Управляющей домом организации объявили предостережение. УК должна перекрыть воду на самовольно установленные душевые кабины и стиральные машины в умывальных комнатах второго, третьего и четвертого этажей подъезда № 2, чтобы стены не намокли дальше. Также организации необходимо установить ограждения.

По словам госжилинспекции, капитальный ремонт фасада дома запланирован на 2025 год.

Ранее в соцсетях появились фотографии «разрушающегося» дома. Позже в прокуратуре заявили, что собственники поставили душевые поддоны без гидроизоляции, что привело к разрушению конструктивных элементов здания. Директору ООО «УК М» объявили предостережение. По данным управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани, решается вопрос о выделении средств для ремонта фасада.