Ларису Лазуткину назначили и.о. ректора РГУ имени Есенина

Ранее она занимала должность врио ректора.

Ларису Лазуткину назначили и.о. ректора РГУ имени Есенина. Об этом сообщили в Миноборнауки РФ.

В пятницу, 12 апреля, стало известно, что Ларису Лазуткину назначили исполняющей обязанности ректора рязанского государственного университета имени Есенина. Ранее она занимала должность врио ректора.

Лазуткина в 1996 году окончила Рязанский государственный педагогический университет имени Есенина по специальности «Русский язык и литература». Имеет ученую степень доктора педагогических наук и ученое звание доцента. До назначение на должность врио ректора была проректором по образовательной деятельности РГУ имени Есенина.

Напомним, ранее должность и.о. ректора РГУ занимал Игорь Мурог. Он перешел на работу в Совет Федерации.