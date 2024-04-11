В Рязани осудят жителя Москвы, по вине которого в ДТП погибла беременная женщина

В результате аварии один из пассажиров погиб, второй — получил тяжкий вред здоровью.

В Рязани осудят жителя Москвы, по вине которого в ДТП погибла беременная женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что 3 ноября 2023 года на 69-м километре автодороги сообщением Рязань-Пронск-Скопин, водитель на «БМВ» при обгоне автомобиля не убедился в безопасности маневра, неправильно выбрал скорость и совершил столкновение с двумя машинами.

В результате аварии один из пассажиров иномарки погиб, второй — получил тяжкий вред здоровью.

Дело направили в суд.

Напомним, женщина, которая погибла в ДТП была беременна.