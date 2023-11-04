Погибшая в ДТП под Пронском женщина была беременна

25-летняя девушка, которая погибла в массовой аварии на трассе Рязань — Пронск — Скопин в пятницу, 3 ноября, была беременна. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

25-летняя девушка, которая погибла в массовой аварии на трассе Рязань — Пронск — Скопин в пятницу, 3 ноября, была беременна. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

До поворота на Новомичуринск, при обгоне BMW выехал на встречную полосу и врезался в большегруз, ехавший в сторону Пронска. В машине ехала молодая семья, беременная 25-летняя супруга погибла на месте. В салоне было еще трое пассажиров, они пострадали, их и водителя доставили в новомичуринскую межрайонную больницу.

«Девушка погибла на месте. Состояние двух пострадавших тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней тяжести», — сообщила главврач Наталья Черницына.

Напомним, 24-летний водитель BMW столкнулся с грузовиком Scania, которым управлял 62-летний житель Волгоградской области.