Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
Вск, 05
11°
Пнд, 06
11°
ЦБ USD 93.04 -0.13 04/11
ЦБ EUR 99.01 0.01 04/11
Нал. USD 93.25 / 94.2 04/11 09:50
Нал. EUR 97.6 / 94.2 03/11 15:49
Новости
Итоги года New
Публикации
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
2 236
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
2 980
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
5 334
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
13 409
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Погибшая в ДТП под Пронском женщина была беременна
25-летняя девушка, которая погибла в массовой аварии на трассе Рязань — Пронск — Скопин в пятницу, 3 ноября, была беременна. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

25-летняя девушка, которая погибла в массовой аварии на трассе Рязань — Пронск — Скопин в пятницу, 3 ноября, была беременна. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

До поворота на Новомичуринск, при обгоне BMW выехал на встречную полосу и врезался в большегруз, ехавший в сторону Пронска. В машине ехала молодая семья, беременная 25-летняя супруга погибла на месте. В салоне было еще трое пассажиров, они пострадали, их и водителя доставили в новомичуринскую межрайонную больницу.

«Девушка погибла на месте. Состояние двух пострадавших тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней тяжести», — сообщила главврач Наталья Черницына.

Напомним, 24-летний водитель BMW столкнулся с грузовиком Scania, которым управлял 62-летний житель Волгоградской области.