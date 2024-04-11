На улице Зубковой убрали брошенные машины
Работы проводит префектура Октябрьского района.
На улице Зубковой убрали брошенные машины. Об этом в четверг, 11 апреля, написал сайт горадминистрации.
Работы проходят в Октябрьском районе. Там эвакуировали брошенный разукомплектованный кузов. Автомобиль не подлежит ремонту.
Отмечается, что вывоз брошенных машин возможен в городе, кроме земельных участков находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности владельцев помещений многоквартирного дома.
Транспортные средства отвезут на специальную стоянку МКУ «Техобеспечение» после поиска и уведомления собственника.
В мэрии добавили, что работы будут продолжены.
Напомним, ранее администрация рассказала, где размещают бесхозные автомобили.