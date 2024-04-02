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В рязанской мэрии сообщили, куда вывозят бесхозные машины
Как уточнили в ведомстве, за поиск брошенных автомобилей отвечают районные префектуры.

В рязанской мэрии РЗН. Инфо сообщили, что бесхозные машины отвозят на специальные охраняемые стоянки МКУ «Техобеспечение» на улицу Бирюзова, напротив дома № 12 и на территорию рядом с поселком Храпово.

Как уточнили в ведомстве, за поиск брошенных машин в Рязани отвечают районные префектуры. Забрать машину могут по признакам, указывающим, что машина бесхозная: сдутые колеса, разбитые стекла, отсутствие дверей.

Кроме того, в мэрии рассказали, что на брошенных машинах администрация размещает уведомления. В них написано, что транспорт необходимо привести в порядок или отвезти на спецстоянку. Владелец должен выполнить эти условия за 10 дней.

Вывозят бесхозные машины со всей территории города, кроме мест, принадлежащих физлицам и юрлицам. С участков, принадлежащих собственникам многоэтажек, вывоз происходит за счет владельцев после собрания жильцов.