В Рязанской области затопило еще 18 приусадебных участков

В среду, 10 апреля, в результате подъема воды в Оке произошло подтопление 10 приусадебных участков в Борках и 8 в поселке Остров в Рязани.

В Рязанской области затопило еще 18 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В среду, 10 апреля, в результате подъема воды в Оке произошло подтопление 10 приусадебных участков в Борках и 8 в поселке Остров в Рязани.

Всего на контроле находится подтопление 8 низководных мостов, 10 участков автодорог и 447 приусадебных участков.

Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Напомним, за сутки Ока поднялась еще на пять сантиметров.