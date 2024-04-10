В Рязани за сутки Ока поднялась еще на пять сантиметров
Уровень воды составляет 598 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.
В Рязани за сутки Ока поднялась еще на пять сантиметров. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Уровень воды составляет 598 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.
- в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 23 см и составляет 638 см;
- в Касимове уровень воды в Оке поднялся на 14 см и составляет 512 см;
- в Мокше у Кадома понизился на один см и составляет 638 см;
- в Проне у населенного пункта Быково уровень воды понизился на 40 см и составляет 393 см;
- у села Троица уровень воды в Ранове понизился на 27 см и составляет 629 см;
- у Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 6 см и составляет 150 см.