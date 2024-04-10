В Рязанской области 11 апреля воздух прогреется до +26 градусов

В четверг, 11 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, днем местами возможен небольшой дождь.

В Рязанской области 11 апреля воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщили на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 11 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, днем местами возможен небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, с переходом на западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов, днем +21, +26 градусов.

Ранее жителей Рязанской области предупредили об аномальной жаре.