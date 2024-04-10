Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
20°
Чтв, 11
22°
Птн, 12
15°
ЦБ USD 93.22 0.47 11/04
ЦБ EUR 101.23 0.48 11/04
Нал. USD 93.80 / 94.90 10/04 16:45
Нал. EUR 102.61 / 95.10 10/04 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
18 214
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
9 662
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
13 021
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
13 220
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Жителей Рязанской области предупредили об аномальной жаре
По данным синоптиков, на территории Рязанской области с 10 по 14 апреля ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше климатической нормы.

Жителей Рязанской области предупредили об аномальной жаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, на территории Рязанской области с 10 по 14 апреля ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше климатической нормы.