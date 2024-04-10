Жителей Рязанской области предупредили об аномальной жаре
По данным синоптиков, на территории Рязанской области с 10 по 14 апреля ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше климатической нормы.
Жителей Рязанской области предупредили об аномальной жаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, на территории Рязанской области с 10 по 14 апреля ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше климатической нормы.