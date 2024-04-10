В мэрии рассказали, что испорченную «коммунальщиками» детскую площадку в Рязани восстановят

В мэрии добавили, что если территория не будет восстановлена, должностные лица, ответственные за благоустройство на участке, будут привлечены к административной ответственности.

В рязанской администрации рассказали РЗН. Инфо, что испорченную «коммунальщиками» детскую площадку на улице Пугачева восстановят.

Отмечается, что в ноябре 2023 года МП «Водоканал» проводили земляные работы, связанные с аварийным ремонтом водопровода.

«Элементы оборудования детской площадки находятся в охранной зоне водопровода и были временно демонтированы для проведения аварийно- восстановительных работ», — отметили в ведомстве.

В администрации подчеркнули, что из-за того, что работы проводили в осенне-зимний период, оперативно восстановить детскую площадку не получилось. Но ее пообещали благоустроить весной при благоприятной погоде.

В мэрии добавили, что если территория не будет восстановлена, должностные лица, ответственные за благоустройство на участке, будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, рязанка сообщила, что «коммунальщики» испортили детскую площадку на улице Пугачева.