Рязанка сообщила, что «коммунальщики» испортили детскую площадку на улице Пугачева

На кадрах видно, что все игровое оборудование сломано, а земля перекопана.

Рязанка сообщила, что «коммунальщики» испортили детскую площадку на улице Пугачева. Соответствующий пост размещен в Telegram-канале «Рязань».

"После работы коммунальных службы был нанесен ущерб детской площадке. Прошу помочь в исправлении халатной работы. ул. Пугачева, 11/19″, — написала она.

На кадрах видно, что все игровое оборудование сломано, а земля перекопана.