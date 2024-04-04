Рязанка сообщила, что «коммунальщики» испортили детскую площадку на улице Пугачева
На кадрах видно, что все игровое оборудование сломано, а земля перекопана.
Рязанка сообщила, что «коммунальщики» испортили детскую площадку на улице Пугачева. Соответствующий пост размещен в Telegram-канале «Рязань».
"После работы коммунальных службы был нанесен ущерб детской площадке. Прошу помочь в исправлении халатной работы. ул. Пугачева, 11/19″, — написала она.
На кадрах видно, что все игровое оборудование сломано, а земля перекопана.