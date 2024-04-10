В марте в России подорожали овощи

Отмечается, что изменились цены на свеклу, морковь, помидоры и капусту белокочанную.

В марте в России подорожали овощи. Это следует из данных Росстата.

Отмечается, что изменились цены на свеклу — +7,6%, морковь — +4,4%, помидоры — +4,3%, капусту белокочанную — +3,9%, виноград — +2,6%, зелень — +2,5%.

Снизились цены яйца куриные (-2,3%), на огурцы — -21,7%, лимоны — -4,4%, апельсины — -3,4%, бананы — -0,8%, картофель и груши — -0,3%, крупу гречневую — -1,5%.

Ранее корреспондент РЗН. Инфо проверил, как изменились цены за год на примере одного магазина в Рязани.