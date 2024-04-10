Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
20°
Чтв, 11
22°
Птн, 12
15°
ЦБ USD 93.22 0.47 11/04
ЦБ EUR 101.23 0.48 11/04
Нал. USD 93.66 / 95.00 10/04 18:30
Нал. EUR 101.76 / 95.10 10/04 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
18 366
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
9 809
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
13 170
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
13 364
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Центробанке поддержали идею уведомлять россиян о кредитах через «Госуслуги»
Центробанк поддержал идею обязать банки уведомлять граждан о взятых на их имя кредитах и займах для борьбы с мошенничеством.

В Центробанке поддержали идею уведомлять россиян о кредитах через «Госуслуги». Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

По данным телеканала, Центробанк поддержал идею обязать банки уведомлять граждан о взятых на их имя кредитах и займах для борьбы с мошенничеством.

Набиуллина предложила обсудить такое предложение с Минцифры, потому что «Госуслугам» нужна будет доработка.

Ранее в России предложили запретить выдачу онлайн-кредитов.