В Центробанке поддержали идею уведомлять россиян о кредитах через «Госуслуги»

Центробанк поддержал идею обязать банки уведомлять граждан о взятых на их имя кредитах и займах для борьбы с мошенничеством.

В Центробанке поддержали идею уведомлять россиян о кредитах через «Госуслуги». Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

По данным телеканала, Центробанк поддержал идею обязать банки уведомлять граждан о взятых на их имя кредитах и займах для борьбы с мошенничеством.

Набиуллина предложила обсудить такое предложение с Минцифры, потому что «Госуслугам» нужна будет доработка.

Ранее в России предложили запретить выдачу онлайн-кредитов.