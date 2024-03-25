В России предложили запретить выдачу онлайн-кредитов

Это поможет в борьбе с телефонными мошенниками.

В России предложили запретить выдачу онлайн-кредитов. С такой инициативой выступила депутат законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина. Об этом пишет РИА Новости.

Это поможет в борьбе с телефонными мошенниками.

Кроме того, можно ввести лимит на внесение денежных средств через банкомат.

«Только оформление кредита в офисе банка. Меры эти вынужденные и продиктованы колоссальным ростом телефонных афер», — сказала депутат.