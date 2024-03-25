В России предложили запретить выдачу онлайн-кредитов
Это поможет в борьбе с телефонными мошенниками.
В России предложили запретить выдачу онлайн-кредитов. С такой инициативой выступила депутат законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина. Об этом пишет РИА Новости.
Это поможет в борьбе с телефонными мошенниками.
Кроме того, можно ввести лимит на внесение денежных средств через банкомат.
«Только оформление кредита в офисе банка. Меры эти вынужденные и продиктованы колоссальным ростом телефонных афер», — сказала депутат.